Решите пожалуйста систему уравнений методом Гаусса: x+y+4z+9k=-9 2x+2y+17z+17t+82k=-146 2x+z-t+k=-10 y+4z+12t+27k=-26 x+2y+2z+10t=37
Математика
Решите пожалуйста систему уравнений методом Гаусса: x+y+4z+9k=-9 2x+2y+17z+17t+82k=-146 2x+z-t+k=-10 y+4z+12t+27k=-26 x+2y+2z+10t=37
Ответ(ы):
Гость:
Решение системы из пяти уравнений методом Гаусса Для исключения очередного неизвестного другие уравнения умножаются на "противоположный" коэффициент Пример расчета (не полный) в приложении.
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