Решите пожалуйста систему уравнений методом Гаусса: x+y+4z+9k=-9 2x+2y+17z+17t+82k=-146 2x+z-t+k=-10 y+4z+12t+27k=-26 x+2y+2z+10t=37

Математика
Решите пожалуйста систему уравнений методом Гаусса: x+y+4z+9k=-9 2x+2y+17z+17t+82k=-146 2x+z-t+k=-10 y+4z+12t+27k=-26 x+2y+2z+10t=37
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение системы из пяти уравнений методом Гаусса Для исключения очередного неизвестного другие уравнения умножаются на "противоположный" коэффициент Пример расчета (не полный) в приложении.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста расставьте запятые При взвешивании небольших деталей датчики наклеивают на стальные пластины которые под действием силы тяжести детали...
Ответить
Математика
Ркши присер в столбик 60*53
Ответить
Английский язык
Составить 6 предложений по 2 для каждого времени времена:Past Simple,Past Progressive,Present Perfect пожалуйста
Ответить
Физика
70 баллов На рисунке 147 изображена схема автомобильного гидравлического тормоза (1 — тормозная педаль, 2 — цилиндр с поршнем, 3 — тормозной цили...
Ответить
Математика
Ребята! Можете помочь???Как "виразити" в метрах 1 дм?Или В километрах 1 м??? Помогите!!!
Ответить