(x^2-xy+y^2)(x+y)решение плиз
Алгебра
(x^2-xy+y^2)(x+y)решение плиз
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Гость:
Получится 45 я сам знаю хорошо
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