Можете показать, как будет выглядеть вид сверху у рисунка, который выше, и как будет выглядеть вид сбоку у рисунка, который ниже?

Черчение

Можете показать, как будет выглядеть вид сверху у рисунка, который выше, и как будет выглядеть вид сбоку у рисунка, который ниже?

Автор: Гость