Можете показать, как будет выглядеть вид сверху у рисунка, который выше, и как будет выглядеть вид сбоку у рисунка, который ниже?

Черчение
Можете показать, как будет выглядеть вид сверху у рисунка, который выше, и как будет выглядеть вид сбоку у рисунка, который ниже?
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