(4м 8см -16дм)×2050 помогите пожалуйста
Математика
(4м 8см -16дм)×2050 помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
(4м8см-16дм)*2050=(408см-160см)*2050=248см*2050=508400см=5084м возле2050 не должно быть мм или м илисм?
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