Перечислите натуральные числа,находящиеся на числовом луче между числами.. а)0,6 и 2,99 б)1,06 и 5,01 в)34,3 и 40,04 Пожалуйста срочно надо
Математика
Перечислите натуральные числа,находящиеся на числовом луче между числами.. а)0,6 и 2,99 б)1,06 и 5,01 в)34,3 и 40,04 Пожалуйста срочно надо
Ответ(ы):
Гость:
1) 1,2 2) 2,3,4,5 3) 35,36,37,38,39,40
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