Перечислите натуральные числа,находящиеся на числовом луче между числами.. а)0,6 и 2,99 б)1,06 и 5,01 в)34,3 и 40,04 Пожалуйста срочно надо

Математика

Перечислите натуральные числа,находящиеся на числовом луче между числами.. а)0,6 и 2,99 б)1,06 и 5,01 в)34,3 и 40,04 Пожалуйста срочно надо

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