За 4 дні 6 корів з'їдають 48 кг силосу.Скільки кілограмів силосу з'їдає одна корова з?? одинь день? Розв'яжи задачу з поясненням двома способами?
Математика
За 4 дні 6 корів з'їдають 48 кг силосу.Скільки кілограмів силосу з'їдає одна корова з?? одинь день? Розв'яжи задачу з поясненням двома способами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сп 1)48:4=12 (кг)-за 1 день 2)12:6=2(кг)-1 корова. 2 сп (48:4)*6=2(кг) ответ:2 кг.
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