Помогите номер три вставьте слова
Английский язык
Помогите номер три вставьте слова
Ответ(ы):
Гость:
The cake is blue and white. (Торт синий и белый) There are a lot of girls and boys at the party. (На вечеринке много мальчиков и девочек) They are eating pizza and chips. (Они едят пиццу и картошку) They are drinking milk. (Они пьют молоко)
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