Помогите номер три вставьте слова

Английский язык
Помогите номер три вставьте слова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
The cake is blue and white. (Торт синий и белый) There are a lot of girls and boys at the party. (На вечеринке много мальчиков и девочек) They are eating pizza and chips. (Они едят пиццу и картошку) They are drinking milk. (Они пьют молоко)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Не выполняя вычесления , сравни произведения и запиши неравенства 12×9.... 12×11 ,24×7.....24×5, 115×6....115×4, 108×3.....108×5, 304×3....304×2, 3...
Ответить
Другие предметы
Немецкий помогите срочно !!!!! Поставте разные виды вопросов к следующим предложе??иям: Sein Bruder spricht Deutsch nicht schlecht.Ihr Kind sch...
Ответить
Литература
Помогите выделить смысловы части рассказа Б. Житкова про обезьянку и озаглавить их.
Ответить
Математика
От суммы чисел 60 и 100 найти 3/4
Ответить
Математика
Перечислите натуральные числа,находящиеся на числовом луче между числами.. а)0,6 и 2,99 б)1,06 и 5,01 в)34,3 и 40,04 Пожалуйста срочно надо
Ответить