Ребят, посоветуйте какие книги почитать. Тема их: дружба человека и собаки. Расск??жите ваши впечатления от прочитанных книг. Спасибо:)

Литература

Ребят, посоветуйте какие книги почитать. Тема их: дружба человека и собаки. Расск??жите ваши впечатления от прочитанных книг. Спасибо:)

Автор: Гость