Ребят, посоветуйте какие книги почитать. Тема их: дружба человека и собаки. Расск??жите ваши впечатления от прочитанных книг. Спасибо:)

Литература
Ребят, посоветуйте какие книги почитать. Тема их: дружба человека и собаки. Расск??жите ваши впечатления от прочитанных книг. Спасибо:)
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Ответ(ы):
Гость:
Белый Бим  Черное Ухо - это класс
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