Сделайте синтаксический разбор предложения зайчик идет да плачет

Русский язык
Сделайте синтаксический разбор предложения зайчик идет да плачет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зайчик это подлежащее зайчик (что делает?) идет это сказуемое зайчик ( что делает?) плачет это тоже сказуемое  да служит как союз и.
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