Внимательно изучите рисунок и ответьте на вопросы.1) на какой параллели Солнце бывает в зените 22 июня; 22 декабря? 2) какой тепловой пояс получает больше всего тепла; меньше всего тепла?

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В точке летнего солнцестояния, в которой Земля бывает вблизи 22 июня (день летнего солнцестояния) , северный полюс Земли направлен в сторону Солнца, и большую часть суток любая точка северного полушария освещена Солнцем, т. е. в эту дату день - самый длинный в году. В точке зимнего солнцестояния, в которой Земля бывает вблизи 22 декабря (день зимнего солнцестояния) , северный полюс Земли направлен в сторону от Солнца, и большую часть суток любая точка северного полушария находится в тени, т. е. в эту дату ночь - самая длинная в году, а день - самый короткий.