Постойте график уравнения: 2х-7у+6=0

Гость: Гость:

Ax+By+C=0; Это общее уравнение прямой линии на плоскости XOY. (A, B, C - константы; A и B не равны нулю одновременно). Итак, 2x - 7y+6 = 0 - это уравнение прямой линии. Построим две точки, принадлежащие этой прямой. Например. . Итак, точки (-3;0) и (4;2) удовлетворяют исходному уравнению, а значит лежат на искомой прямой. Построив эти точки на графике, затем, взяв линейку и карандаш, проведи прямую линию через эти точки и получишь искомый график.