Как произошли фразеологизмы (их история) " Без рук", " Выворачивать руки", " Греть р??ки", "Держать в руках" , "Золотые руки" , "Из первых рук" , "Как рукой сняло" , "Махнуть рукой" , " Нечист на руку", "Опускать руки", "Прот...

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Как произошли фразеологизмы (их история) " Без рук", " Выворачивать руки", " Греть р??ки", "Держать в руках" , "Золотые руки" , "Из первых рук" , "Как рукой сняло" , "Махнуть рукой" , " Нечист на руку", "Опускать руки", "Протянуть руку помощи" , "Рукой подать" , "Руки чешутся" ," С протянутой рукой" , "Ухватиться обеими руками" .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда один человек ну возьмём золотые руки построил дом то он был как золотой руки были в перчатках жёлтые и поэтому так возникло такое крылатое выражение.
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