Сколько составляют а) 8% от 42 б) 136% от 55 в) 95% от а помогите пожалуйста. Очень над??

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Чтобы найти один процент вы должны число разделить на 100. А потом уже искать то количество процентов, которое вам нужно. 1% от 42= 42÷100=0.42 0.42×8=3,36 55÷100=0.55 0.55×136=74,8 а÷100×95=0.95а