Сколько составляют а) 8% от 42 б) 136% от 55 в) 95% от а помогите пожалуйста. Очень над??

Математика
Сколько составляют а) 8% от 42 б) 136% от 55 в) 95% от а помогите пожалуйста. Очень над??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти один процент вы должны число разделить на 100.  А потом уже искать то количество процентов, которое вам нужно.  1% от 42= 42÷100=0.42 0.42×8=3,36 55÷100=0.55 0.55×136=74,8 а÷100×95=0.95а
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