Сколько составляют а) 8% от 42 б) 136% от 55 в) 95% от а помогите пожалуйста. Очень над??
Математика
Сколько составляют а) 8% от 42 б) 136% от 55 в) 95% от а помогите пожалуйста. Очень над??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти один процент вы должны число разделить на 100. А потом уже искать то количество процентов, которое вам нужно. 1% от 42= 42÷100=0.42 0.42×8=3,36 55÷100=0.55 0.55×136=74,8 а÷100×95=0.95а
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши составные именные сказуемые. Укажи, чем выражена именная часть. Пример: Голос его был хриплым. Был хриплым Именная часть хриплым выр...
Литература