Охарактеризуйте композицию романа случайно ли в романе повторяются путешествия ??азарова

Гость: Гость:

Композиция романа - кольцевая, основанная на принципе антитезы, которая направлена на раскрытие характера главного героя (Базаров дважды посещает одни и те же места). Конечно, нет. Тургенев дважды проводит Базарова по кругу: Марьино, Никольское, деревенька Базаровых, чтобы он не на словах, а по своему личному опыту проверил свои идеи, свою философию. В первый раз Базаров показан циничным, чересчур самоуверенным молодым человеком - он отрицает установленный общественный уклад, не признает никакие жизненные ценности. Во втором круге разочарований и потерь, "благодаря" складывающимся обстоятельствам (любовь,болезнь, одиночество) ему пришлось принять все-таки "романтику", его философия отрицания потерпела крушение, ведь он такой же человек, со всеми слабостями, радостями и горестями.