Охарактеризуйте композицию романа случайно ли в романе повторяются путешествия ??азарова

Литература
Охарактеризуйте композицию романа случайно ли в романе повторяются путешествия ??азарова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Композиция романа - кольцевая, основанная на принципе антитезы, которая направлена  на раскрытие характера главного героя (Базаров дважды посещает одни и те же места). Конечно, нет. Тургенев дважды проводит Базарова по кругу:  Марьино, Никольское, деревенька Базаровых, чтобы он не на словах, а по своему личному опыту проверил свои идеи, свою философию. В первый раз Базаров показан циничным, чересчур самоуверенным молодым человеком - он отрицает установленный общественный уклад, не признает никакие жизненные ценности. Во втором круге разочарований и потерь, "благодаря" складывающимся обстоятельствам (любовь,болезнь, одиночество) ему пришлось принять все-таки "романтику", его философия  отрицания потерпела крушение, ведь он такой же человек, со всеми слабостями, радостями и горестями.
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