Морфологические признаки прилагательного телефонный
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Морфологические признаки прилагательного телефонный
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Гость:
Не пост. признаки: мужской род, ед.ч, падеж сами определяйте
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