1) Решите уравнение: 5^x - 25^/5^ - 1 = -5 2) Найдите координаты точки пересечения графиков функций: y=9^x и y= 1/27 Кому не сложно? Решите пожалуйста)

Гость: Гость:

2. y=9^x и y= 1/27 9^x=1/27 x^√(1/27)=9 ㏒_1/27(9)=1/x ㏒(9)/㏒1/27-1/x=0 -0*x+㏒(27)=x*㏒(9) -㏒(27)=x*㏒(9) x=x*㏒(9)/-㏒(27)/x x=-3/2=-1.5 - Точка пересечения графиков (-1.5,1/27) Во вложении таблица и график (1.27 там преобразован в десятичную дробь - на это не обращайте внимания) Первое уравнение не очень понятно записано. 25 в какой степени?