Выпиши составные именные сказуемые. Укажи, чем выражена именная часть. Пример: Голос его был хриплым. Был хриплым Именная часть хриплым выражена именем прилагательным. Русские писатели всегда были связаны с родной страной,...

Русский язык
Выпиши составные именные сказуемые. Укажи, чем выражена именная часть. Пример: Голос его был хриплым. Был хриплым Именная часть хриплым выражена именем прилагательным. Русские писатели всегда были связаны с родной страной, с родным народом. (Н. Михайлов Сказуемое — Именная часть выражена . Как страшно вечером на улице! Сказуемое — Именная часть выражена . Ответить!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русские писатели всегда были связаны с родной страной, с родным народом. Сказуемое - Были связаны. Это не именное составное сказуемоме, а глагольное. Как страшно вечером на улице! Сказуемое - страшно. Именная часть выражена наречием.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В чем заключается корневое (почвенное) питание растений
Ответить
Литература
Охарактеризуйте композицию романа случайно ли в романе повторяются путешествия ??азарова
Ответить
Математика
Заданы числа 392,495,685,483,196 выберите из них те которые делятся на 4,6 и 8 без остатка
Ответить
Русский язык
Морфологические признаки прилагательного телефонный
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему лес
Ответить