Выпиши составные именные сказуемые. Укажи, чем выражена именная часть. Пример: Голос его был хриплым. Был хриплым Именная часть хриплым выражена именем прилагательным. Русские писатели всегда были связаны с родной страной,...

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Выпиши составные именные сказуемые. Укажи, чем выражена именная часть. Пример: Голос его был хриплым. Был хриплым Именная часть хриплым выражена именем прилагательным. Русские писатели всегда были связаны с родной страной, с родным народом. (Н. Михайлов Сказуемое — Именная часть выражена . Как страшно вечером на улице! Сказуемое — Именная часть выражена . Ответить!

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