Выпиши составные именные сказуемые. Укажи, чем выражена именная часть. Пример: Голос его был хриплым. Был хриплым Именная часть хриплым выражена именем прилагательным. Русские писатели всегда были связаны с родной страной,...
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Выпиши составные именные сказуемые. Укажи, чем выражена именная часть. Пример: Голос его был хриплым. Был хриплым Именная часть хриплым выражена именем прилагательным. Русские писатели всегда были связаны с родной страной, с родным народом. (Н. Михайлов Сказуемое — Именная часть выражена . Как страшно вечером на улице! Сказуемое — Именная часть выражена . Ответить!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русские писатели всегда были связаны с родной страной, с родным народом. Сказуемое - Были связаны. Это не именное составное сказуемоме, а глагольное. Как страшно вечером на улице! Сказуемое - страшно. Именная часть выражена наречием.
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