Какие основания могу образовать дигидросоль?
Химия
Какие основания могу образовать дигидросоль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любые. С кислотами, которые диссоциируют более чем по одной ступени. Например, азотная кислота не образует дигидросолей. А от состава оснований это не зависит - только от кислот и их остатков после диссоциации на ионы.
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