Точка М (-4;2)- середина, отрезка АВ зная что, А(3;-5),найдите координаты точки В(Х:У) СРОЧНО

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Так как точка М (-4;2) является серединой отрезка, то Х найдем, сложив 3 и 4, получится 7 - это показывает, сколько клеточек по оси ОХ от перпендикуляра, опущенного из точки А, до перпендикуляра, опущенного из точки М. Так как 3>-4, это значит, что от А до М значение Х уменьшается, Это показывает, что точка В, будет левее точки М, поэтому 7 клеточек мы будем отсчитывать влево. Получим: -4-7=-11 - это координата Х У найдем так же. От А до М по оси ОУ 2+5=7 клеточек -5<2, значит точка В будет выше точки М 2+7=9 - это координата У Ответ: В (-11;9)