Внутренний диаметр полого шара равен 12 см, а толщина стенок = 3 см. Найти объём мате??иала, из которого сделан шар
Математика
Внутренний диаметр полого шара равен 12 см, а толщина стенок = 3 см. Найти объём мате??иала, из которого сделан шар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=4π(R³-r³)/3, где R - наружный радиус шара, r - радиус шарообразной полости. r=D/2=12/2=6 см. Так как толщина стенок 3 см, то R=r+3=6+3=9 см V=4π(9³-6³)/3 =684π см³ Если подставить π=3,14, то получим 2127,76 см³
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