Внутри прямого угла провели луч. Вычисли величину каждого из полученных углов, ес??и: один из углов в 4 раза больше другого?
Математика
Внутри прямого угла провели луч. Вычисли величину каждого из полученных углов, ес??и: один из углов в 4 раза больше другого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)пусть первый угол - х, тогда второй х+4 зная, что прямой угол равень 90 градусов, сост ур-ие: 90=х+х+4 90=2х+4 2х=86 х=43-первый угол 2)43+4=47-второй угол
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