Внутри прямого угла провели луч. Вычисли величину каждого из полученных углов, ес??и: один из углов в 4 раза больше другого?

Математика

Внутри прямого угла провели луч. Вычисли величину каждого из полученных углов, ес??и: один из углов в 4 раза больше другого?

Автор: Гость