Автотурист проехал в первый день 120 километров что составляет 15% с обьяснением. ПО??АЛУЙСТА
Математика
Автотурист проехал в первый день 120 километров что составляет 15% с обьяснением. ПО??АЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию 120 км составляют 15% всего пути, тогда весь путь будет: 120 км* 100% / 15% = 800 км
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