Реши уравнения : 93 - x = 54 - 17 60 + c = 93 - 19 b - 14 = 24 + 18 Помогите :))
Математика
Реши уравнения : 93 - x = 54 - 17 60 + c = 93 - 19 b - 14 = 24 + 18 Помогите :))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
93-х=54-17 -х=54-17-93 -х=-56 х=56 60 + c = 93 - 19 с= 93-19-60 с=14 b - 14 = 24 + 18 b= 24+18+14 b=56
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