Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 216 км и после стоянки возвращается в пункт отправления.Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если скорость течения равна 5 км/ч , стоянка длится 5 часов, а в пунк...
Математика
Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 216 км и после стоянки возвращается в пункт отправления.Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если скорость течения равна 5 км/ч , стоянка длится 5 часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 23 часа после отплытия их него.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - скорость теплохода 216/(х+5) - время пути по течению 216/(х-5) - время пути против течения 216/ (х+5) + 216 / (х-5) +5 = 23 216 (х-5) + 216 (х+5) - 18 (х^2-25)=0 12х-60+12х+60-х^2+25=0 х^2-24х-25=0 д=26^2 х=24+-26 /2=25 и -1 х =25
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