Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 216 км и после стоянки возвращается в пункт отправления.Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если скорость течения равна 5 км/ч , стоянка длится 5 часов, а в пунк...

Математика

Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 216 км и после стоянки возвращается в пункт отправления.Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если скорость течения равна 5 км/ч , стоянка длится 5 часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 23 часа после отплытия их него.

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