Пожалуйста помогите. Sin (Pi/6+a)+sin (Pi/6-a),если sin a=1/8.
Алгебра
Пожалуйста помогите. Sin (Pi/6+a)+sin (Pi/6-a),если sin a=1/8.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sinx+siny=2.sin(x+y)/2.cos(x-y)/2 sin(pí/6+a)+sin(pí/6-a)=2.sin(pí/3).cos(2a)= =2.(V3/2).(cosˇ2a-sinˇ2a)= =V3(1-sinˇ2a -sinˇ2a)=V3(1-2.sinˇ2a)= =V3(1-2.(1/8)ˇ2)=V3(1-2.1/64)=V3(1-1/32)=V3.(31/32)
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