Помогите номер 555 все

Алгебра
Помогите номер 555 все
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
144-9х²≥0          -9х²≥-144    (:-9)                                   х²≤16        х≤+/-4        (х-4)(х+4)≤0                                           +                   -                +                          -----------------  - 4-------------  4--------- х                            выбираем промежуток со знаком минус ,так как неравенство не строгое, то концы этого промежутка входят в решение .    х∈[-4;4]
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