Помогите номер 555 все
Алгебра
Помогите номер 555 все
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
144-9х²≥0 -9х²≥-144 (:-9) х²≤16 х≤+/-4 (х-4)(х+4)≤0 + - + ----------------- - 4------------- 4--------- х выбираем промежуток со знаком минус ,так как неравенство не строгое, то концы этого промежутка входят в решение . х∈[-4;4]
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