125x^3-8y^3 разложить на множители
Математика
125x^3-8y^3 разложить на множители
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125^3x-8y^3= (5x-2y)(25x^2+10xy+4y^2)-применяется формула разности кубов
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