РЕБЯТ,помогите срочно!! Нужно расставить запятые и схемку и дать характеристику ??редложения,если не трудно,пожалуйста... 1. Моё лицо горело и оранжевое обмороженное солнце проламываясь в заиндевелое окно рыхлыми ломтями ложи...
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РЕБЯТ,помогите срочно!! Нужно расставить запятые и схемку и дать характеристику ??редложения,если не трудно,пожалуйста... 1. Моё лицо горело и оранжевое обмороженное солнце проламываясь в заиндевелое окно рыхлыми ломтями ложилось на голубую, тщательно отглаженную скатерть. 2. Сдвинув мольберты вплотную но прикрепив к доскам два свежих листа он стал орудовать обеими руками правой и левой малюя одновременно два пейзажа летний и зимний. 3. Одна маленькая лужица осталась в стороне и ей некому было подать сигнал о приближающемся дожде. 24 БАЛЛА ВАШИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Моё лицо горело, и оранжевое обмороженное солнце, проламываясь в заиндевелое окно, рыхлыми ломтями ложилось на голубую, тщательно отглаженную скатерть. (Повествовательное, невосклицательное, сложносочинённое: 1. двусоставное, распространённое; 2. двусоставное, распространённое, осложнено деепричастным и причастным оборотами). [ __ ==], и [ __, |._._._|, == |~~~|]. 2. Сдвинув мольберты вплотную, но прикрепив к доскам два свежих листа, он стал орудовать обеими руками: правой и левой, - малюя одновременно два пейзажа: зимний и летний. (Повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, осложнено деепричастными оборотами и однородными определениями) [ |._._.|, |._._.|, __ ==: ~~ и ~~, - |._._.|: ~~ и ~~]. 3. Одна маленькая лужица осталась в стороне, и ей некому было подать сигнал о приближающемся дожде. (Повествовательное, невосклицательное, сложносочинённое: 1. двусоставное, распространённое; 2. односоставное, распространённое) [ __ ==], и [ == ]
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