Найти корень упааненич 1/6^5-х= 36
Математика
Найти корень упааненич 1/6^5-х= 36
Ответ(ы) на вопрос:
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-(5-x)=2 x-5=2 x=2+5=7
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