Напишите уравнение реакции восстановление углем меди из оксида меди
Химия
Напишите уравнение реакции восстановление углем меди из оксида меди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой оксид меди нужен? (1)Cu2O+C=2Cu+CO (2)CuO+C=Cu+CO оксид меди-окислитель,углерод-восстановитель
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