Ребята из команды Тимура играли и в то же время делали большое и полезное дело. Какое? Что обьядиняло этих ребят,почему им было интересно вместе? Как вы думаете,почему тимуровцы делали свои дела тайно,скрывали их от взрослых? Р...

Литература

Ребята из команды Тимура играли и в то же время делали большое и полезное дело. Какое? Что обьядиняло этих ребят,почему им было интересно вместе? Как вы думаете,почему тимуровцы делали свои дела тайно,скрывали их от взрослых? Расскажите о характерах тимуровцев. Все они очень разные:Гейка,Сима Симаков,Коля,Женя,и в то же время они чем-то похожи. Чем именно? Каким вам представляется Тимур?Обратите внимание,как проявляется его характер в речи,в по ступках,в отношении к людям.Как вы думаете почему именно он стал командиром?Что привлекает к нему ребят?Зарание спасибо!

Автор: Гость