3,5:4 целых 2/3=??? 11,9-1 целая 4/5*1 целая 1/3=?? 16 целых 1/2:11+9 целых 1/6=?? Пожалуйста!!Пропус??ила тему теперь не знаю как решать!

Математика

3,5:4 целых 2/3=??? 11,9-1 целая 4/5*1 целая 1/3=?? 16 целых 1/2:11+9 целых 1/6=?? Пожалуйста!!Пропус??ила тему теперь не знаю как решать!

Автор: Гость