3,5:4 целых 2/3=??? 11,9-1 целая 4/5*1 целая 1/3=?? 16 целых 1/2:11+9 целых 1/6=?? Пожалуйста!!Пропус??ила тему теперь не знаю как решать!
Математика
3,5:4 целых 2/3=??? 11,9-1 целая 4/5*1 целая 1/3=?? 16 целых 1/2:11+9 целых 1/6=?? Пожалуйста!!Пропус??ила тему теперь не знаю как решать!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3,5÷4 2/3=35/10÷14/3=35/10×3/14=3/4 2)11,9-1 4/5×1 1/3=11,9-9/5×4/3=11,9-2,4=9,5 3)16 1/2÷11+9 1/6=16,5÷11+9 1/6=1,5+9 1/6=1 5/10+9 1/6=1 15/30+9 5/30=10 20/30=10 2/3
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