Надо подчеркнуть все орфограммы в тексте. Утром Митя с папой пошли в лес.Они соби??али грибы и ягоды.Грибы клали в лукошко.Его нес папа.ягоды клали в пакет.Его нес Митя.Домой вернулись к обеду.

Русский язык

Надо подчеркнуть все орфограммы в тексте. Утром Митя с папой пошли в лес.Они соби??али грибы и ягоды.Грибы клали в лукошко.Его нес папа.ягоды клали в пакет.Его нес Митя.Домой вернулись к обеду.

Автор: Гость