Во дворе было 20 кур и цыплят.Кур в 4 раза меньше, чем цыплят.Сколько цыплят было во дворе?

Математика
Во дворе было 20 кур и цыплят.Кур в 4 раза меньше, чем цыплят.Сколько цыплят было во дворе?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Было 20 кур. Если сказано что кур в 4 раза меньше чем цыплят значит: 20*4=80 цыплят
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