Во дворе было 20 кур и цыплят.Кур в 4 раза меньше, чем цыплят.Сколько цыплят было во дворе?

Математика

Во дворе было 20 кур и цыплят.Кур в 4 раза меньше, чем цыплят.Сколько цыплят было во дворе?

Автор: Гость