Во дворе куры и ягнята .Ягнят в 3 раза меньше чем кур .Количество ног кур и ягнят равно 40.Сколько кур и сколько ягнят во дворе
Математика
Во дворе куры и ягнята .Ягнят в 3 раза меньше чем кур .Количество ног кур и ягнят равно 40.Сколько кур и сколько ягнят во дворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40•3=120как-то так =)
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