Во дворе куры и ягнята .Ягнят в 3 раза меньше чем кур .Количество ног кур и ягнят равно 40.Сколько кур и сколько ягнят во дворе

Математика

Во дворе куры и ягнята .Ягнят в 3 раза меньше чем кур .Количество ног кур и ягнят равно 40.Сколько кур и сколько ягнят во дворе

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