Во фразеологизме часть... пропущено слово А)затылок Б)за ухом С)язык Д)ногу Е)лок??ть

Русский язык
Во фразеологизме часть... пропущено слово А)затылок Б)за ухом С)язык Д)ногу Е)лок??ть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чесать затылок в одно ухо влетает, в другое вылетает держать язык за зубами у лжи короткие ноги кусать себе локти  
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