Во сколько коробок можно разложить 20 карандашей так,чтобы их количество во всех к??робок было одним и тем же?

Математика

Во сколько коробок можно разложить 20 карандашей так,чтобы их количество во всех к??робок было одним и тем же?

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