Во сколько коробок можно разложить 20 карандашей так,чтобы их количество во всех к??робок было одним и тем же?
Математика
Во сколько коробок можно разложить 20 карандашей так,чтобы их количество во всех к??робок было одним и тем же?
Ответ(ы):
Гость:
В 10 в каждую по два карандаша
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