Решите уравнение 3,5/х =9/2

Математика
Решите уравнение 3,5/х =9/2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9x=3,5*2 9x=7 x=7/9  как пропорцию решаешь и всё.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазине одежды плащ продавался по цене 5400 рублей,куртка по цене 4800 рублей с пер??ого января магазин проводил распродажу своих товаров со ски...
Ответить
Математика
Две машины движуться с одинаковой скоростью. Время, за которое первая машина прое??ала 195км, на 2ч меньге времени,за которое вторая машина проехал...
Ответить
Русский язык
Проверочное слово седло
Ответить
Математика
В лагерь нужно отправить 312 детей и 34 воспитателя. В автобус помещается 42 пассажир??. Сколько всего автобусов потребуется, чтоб всех перевезти в...
Ответить
История
Помогите, пожалуйста. Установите правильную последовательность событий 1. Заключение «вечного мира» с Польшей. 2. Начало церковной реформы п...
Ответить