Решите уравнение 3,5/х =9/2
Математика
Решите уравнение 3,5/х =9/2
Ответ(ы):
Гость:
9x=3,5*2 9x=7 x=7/9 как пропорцию решаешь и всё.
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