Найдите площадь прямоугольника если его длина 28 см и составляет 14/9 его ширины
Математика
Найдите площадь прямоугольника если его длина 28 см и составляет 14/9 его ширины
Ответ(ы):
Гость:
1)28:9*14 примерно равно 43,5 см 2)28*43,5=1218см в квадрате Ответ:1218 см в квадрате площадь прямоугольника
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