5. При электролизе на инертных электродах водного раствора иодида калия в качеств?? продуктов получают: а) кислород. калий; б) иод, кислород; в) водород, иод, гидроксид калия; г) гидроксид калия, иод, калий. Составьте с...

Химия
5. При электролизе на инертных электродах водного раствора иодида калия в качеств?? продуктов получают: а) кислород. калий; б) иод, кислород; в) водород, иод, гидроксид калия; г) гидроксид калия, иод, калий. Составьте схему электролиза раствора этой соли.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
в) водород, иод, гидроксид калия;  Катод: 2H2O + 2e = H2 + 2OH- (выделяется водород)  Анод: 2J- - 2e = J2 (выделяется иод) 2 К I   + 2Н2О   →    2Н2 + I2  + 2KOH

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