5. При электролизе на инертных электродах водного раствора иодида калия в качеств?? продуктов получают: а) кислород. калий; б) иод, кислород; в) водород, иод, гидроксид калия; г) гидроксид калия, иод, калий. Составьте с...
Химия
5. При электролизе на инертных электродах водного раствора иодида калия в качеств?? продуктов получают: а) кислород. калий; б) иод, кислород; в) водород, иод, гидроксид калия; г) гидроксид калия, иод, калий. Составьте схему электролиза раствора этой соли.
Ответ(ы):
Гость:
в) водород, иод, гидроксид калия; Катод: 2H2O + 2e = H2 + 2OH- (выделяется водород) Анод: 2J- - 2e = J2 (выделяется иод) 2 К I + 2Н2О → 2Н2 + I2 + 2KOH
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Укажите имя и фамилию польского подданого, принявшего участие в польском восстан??и 1794 года. Заранее спасибо!!!
Математика
Другие предметы
Английский язык