5. При электролизе на инертных электродах водного раствора иодида калия в качеств?? продуктов получают: а) кислород. калий; б) иод, кислород; в) водород, иод, гидроксид калия; г) гидроксид калия, иод, калий. Составьте с...

Химия

5. При электролизе на инертных электродах водного раствора иодида калия в качеств?? продуктов получают: а) кислород. калий; б) иод, кислород; в) водород, иод, гидроксид калия; г) гидроксид калия, иод, калий. Составьте схему электролиза раствора этой соли.

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