Укажите имя и фамилию польского подданого, принявшего участие в польском восстан??и 1794 года. Заранее спасибо!!!

История

Укажите имя и фамилию польского подданого, принявшего участие в польском восстан??и 1794 года. Заранее спасибо!!!

Автор: Гость