Укажите имя и фамилию польского подданого, принявшего участие в польском восстан??и 1794 года. Заранее спасибо!!!

История
Укажите имя и фамилию польского подданого, принявшего участие в польском восстан??и 1794 года. Заранее спасибо!!!
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