Укажите имя и фамилию польского подданого, принявшего участие в польском восстан??и 1794 года. Заранее спасибо!!!
История
Укажите имя и фамилию польского подданого, принявшего участие в польском восстан??и 1794 года. Заранее спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Английский язык
Математика
Из двух городов ,расстояние между которыми 846 км ,вышли одновременно навстречу друг к другу два поезда.Скорость одного поезда 48 км / ч ,а скорост...
Литература