Помогите мне,пожалуйста!!! (упр.11)
Русский язык
Помогите мне,пожалуйста!!! (упр.11)
Ответ(ы):
Гость:
Там задается вопрос сероватая? ЧТО?- КТО? И пишешь!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Английский язык
1)Байкеры агрессивны? 3)Где был организован мотоклуб? 5)Где известен мотоклуб? 6)Какие идеалы были у хиппи? срочно помогите как будет это п...
Физика
В каких единицах необходимо выражать плотность жидкости и высоту столба жидкости при расчете ее давления на дно и стенки сосуда ?
Математика