1)Байкеры агрессивны? 3)Где был организован мотоклуб? 5)Где известен мотоклуб? 6)Какие идеалы были у хиппи? срочно помогите как будет это по английски????

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1)Байкеры агрессивны? 3)Где был организован мотоклуб? 5)Где известен мотоклуб? 6)Какие идеалы были у хиппи? срочно помогите как будет это по английски????

Автор: Гость