В каких единицах необходимо выражать плотность жидкости и высоту столба жидкости при расчете ее давления на дно и стенки сосуда ?

Физика

В каких единицах необходимо выражать плотность жидкости и высоту столба жидкости при расчете ее давления на дно и стенки сосуда ?

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