В каких единицах необходимо выражать плотность жидкости и высоту столба жидкости при расчете ее давления на дно и стенки сосуда ?
Физика
В каких единицах необходимо выражать плотность жидкости и высоту столба жидкости при расчете ее давления на дно и стенки сосуда ?
Ответ(ы):
Гость:
Кг./м3,плотность воды 4200
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