Помогите!!!! Нужно придумать маленький рассказ про то,что произошло сегодня в шко??е ,чтобы там была неожиданная концовка..

Гость: Гость:

День начался как обычно... Первые уроки были скучны. Предпоследний урок тоже начался очень обычно... через 15 минут звенит 3 звонка и мы зимой выходим на улицу. Все конечно же в шоке!Выясняется, что у нас незапланированная эвакуация ивсех отправили по домам. как то так)