Помогите!!!! Нужно придумать маленький рассказ про то,что произошло сегодня в шко??е ,чтобы там была неожиданная концовка..
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Помогите!!!! Нужно придумать маленький рассказ про то,что произошло сегодня в шко??е ,чтобы там была неожиданная концовка..
Ответ(ы):
Гость:
День начался как обычно... Первые уроки были скучны. Предпоследний урок тоже начался очень обычно... через 15 минут звенит 3 звонка и мы зимой выходим на улицу. Все конечно же в шоке!Выясняется, что у нас незапланированная эвакуация ивсех отправили по домам. как то так)
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