Составить сложное предложение со словом белорусский
Русский язык
Составить сложное предложение со словом белорусский
Ответ(ы):
Гость:
Белорусский народ очень вежливый, это известно с давних времен
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