Помогите решить : "Упростить выражение"

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Сначала числитель преобразуем (а²⁵/¹⁰ * а¹/⁶)¹/³ = (а⁷⁵/³⁰ * а⁵/³⁰)¹/³ = (а⁸⁰/³⁰)¹/³ = а ⁸⁰/⁹⁰ теперь числитель делим на знаменатель а⁸⁰/⁹⁰ :а ⁻¹¹/⁹ = а⁸⁰/⁹⁰ * а ⁻¹¹/⁹ = а⁸⁰/⁹⁰ * а ⁻¹¹⁰/⁹⁰ = а ¹⁹⁰/⁹⁰ = а² ¹/⁹