Помогите решить : "Упростить выражение"

Математика
Помогите решить : "Упростить выражение"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сначала числитель преобразуем (а²⁵/¹⁰ * а¹/⁶)¹/³ = (а⁷⁵/³⁰ * а⁵/³⁰)¹/³ = (а⁸⁰/³⁰)¹/³ = а ⁸⁰/⁹⁰ теперь числитель делим на знаменатель а⁸⁰/⁹⁰  :а ⁻¹¹/⁹ = а⁸⁰/⁹⁰ * а ⁻¹¹/⁹ = а⁸⁰/⁹⁰ * а ⁻¹¹⁰/⁹⁰ = а ¹⁹⁰/⁹⁰ = а² ¹/⁹
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