Найдите площадь круга,радиус которого равен 8 см. Число p округлите до до десятых.

Математика
Найдите площадь круга,радиус которого равен 8 см. Число p округлите до до десятых.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S=Пr² S=3,1*(8*8)...S=3.1*64=198.4 см²
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