Помогите пожалуйста. если что то не видно напишите об этом
Геометрия
Помогите пожалуйста. если что то не видно напишите об этом
Ответ(ы):
Гость:
Равнобедренный треугольник основание=12 высота=5 найти: а) боковые стороны б) Медиану проведённую к боковой стороне в) cos угла при основании
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