Как ответить на вопрос Wie heißt deine Schule?

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Как ответить на вопрос Wie heißt deine Schule?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
он переводить ся как завут твоего schule
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